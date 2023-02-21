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"Аль-Наср" Роналду нацелился на бывшего форварда "МЮ"

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Уилфрида Заа/Автор неизвестен Фото: инстаграм Уилфрида Заа/Автор неизвестен

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к ивуарийскому форварду “Кристал Пэлас” Уилфриду Заа, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, саудовский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с лондонцами. Таким образом, африканец может перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются “Аль-Иттихад”, “Аль-Хилаль” и “Милан”, но Заа интересен вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне 30-летний Заа провел за “Кристал Пэлас” 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Манчестер Юнайтед”.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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