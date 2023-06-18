"Аль-Наср" Роналду может купить полузащитника сборной Португалии

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику “Бетиса” и сборной Португалии Вильяму Карвалью, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, саудовский и испанский клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Футболист может согласиться на переход, так как клуб из Саудовской Аравии готов предложить ему выгодные условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 31-летний Карвалью провел за “Бетис” 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.