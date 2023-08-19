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Аль-Наср Роналду близок к покупке игрока "Порту" за 60 млн евро

Новости футбола Сегодня, 16:28
Аль-Наср Роналду близок к покупке игрока "Порту" за 60 млн евро Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен

Полузащитник “Порту” и сборной Португалии Отавио близок к переходу в саудовский “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за футболиста полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро. “Аль-Наср” совершит оплату в несколько траншей. Данная сделка станет самой дорогой продажей в истории португальского клуба.

28-летний Отавио выступает за “Порту” с лета 2014 года. Он перешел в португальский клуб из бразильского “Интернасьналя”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего он провел за “драконов” 283 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 75 результативных передач. В составе “Порту” Отавио три раза становился чемпионом Португалии в сезонах-2017–18, 2019–20, 2021–22, три раза стал обладателем Кубка Португалии в сезонах-2019/20, 2021/22, 2022/23, а также два раза выиграл Суперкубок Португалии в 2018 и 2020 годах.

Отавио родился в Бразилии, но затем принял португальское гражданство. С 2021 года он играет за сборную Португалии, за которую провел 14 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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