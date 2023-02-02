"Аль-Наср" платит Роналду лишь 10% зарплаты

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду получает только 10% зарплаты от своего нового клуба.

По информации The Athletic, 90% заработной платы футболиста идет из бюджета Саудовской Аравии.

Ранее СМИ писали, что оклад капитана сборной Португалии в Саудовской Аравии составляет около 217 миллионов евро.

Роналду пока сыграл лишь два матча за новую команду, но голами не отмечался.