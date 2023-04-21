“Аль-Наср” не остался в стороне от скандала с Роналду

“Аль-Наср” не остался в стороне от скандала, связанного с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что в игре против “Аль-Хиляля” Роналду негативно отреагировал на выкрики фанатов команды соперника о Лионеле Месси, схватив себя за пах.

“Роналду получил травму, связанную с ударом в чувствительную область во время столкновения с игроком ”Аль-Хиляля" Густаво Куэльяром", - сообщили в клубе португальца.

Как известно, саудовский адвокат Нуф бин подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за непристойного поведения.