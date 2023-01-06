"Аль-Наср" нацелился на звездного форварда "Реала"
Новости футбола Сегодня, 15:14
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
“Аль-Наср” проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского “Реала” Эдену Азару, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, саудовский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке бельгийца настаивает главный тренер клуба Руди Гарсия, который ранее работал с ним в “Лилле”.
В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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