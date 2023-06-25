"Аль-Наср" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Аль-Наср" проявляет интерес к полузащитнику миланского “Интера” и сборной Хорватии Марцело Брозовичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, саудовский клуб готов заплатить за футболиста 23 миллиона евро. При этом “Аль-Наср” предложил хорвату трехлетний контракт на общую сумму в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Брозовичем интересуются “Барселона” и “Ньюкасл”.

В завершившемся сезоне 30-летний Брозович провел за “Интер” 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.