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"Аль-Наср" купил одного из лидеров "Интера"

Новости футбола Сегодня, 14:41
"Аль-Наср" купил одного из лидеров "Интера" Фото: сайт "Аль-Наср"/Автор неизвестен

Пресс-служба саудовского “Аль-Наср” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника миланского “Интера” и сборной Хорватии Марцело Брозовича.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Контракт между клубом и 30-летним игроком будет действовать до лета 2026 года. За три года хорват получит 100 миллионов евро. В борьбе за Брозовича “Аль-Наср” опередил “Барселону”.

Брозович перешел в “Интер” в январе 2015 года из “Динамо” Загреб на правах аренды за три миллиона евро. Летом 2016 года итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за пять миллионов евро. Всего он провел за миланский клуб 330 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 43 результативные передачи. Ранее также играл “Хрватски Драговоляц” и “Локомотиву”. За сборную Хорватии сыграл 87 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. 2-кратный чемпион Хорватии, чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Хорватии, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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