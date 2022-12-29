"Аль-Наср" хочет подписать еще одного топ-игрока, кроме Роналду

“Аль-Наср” из Саудовской Аравии проявляет интерес к испанскому защитнику “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамосу, сообщает Marca.

По сведениям источника, саудовцы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с французским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, испанец может сменить клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что “Ан-Наср” предложил 37-летнему португальцы Криштиану Роналду контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро в год.

36-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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