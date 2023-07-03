"Аль-Наср" хочет перехватить трансферную цель "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к камерунскому вратарю миланского “Интера” Андре Онана, сообщает CBS Sports.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Саудовский клуб сделал голкиперу выгодное в финансовом плане предложение по личному контракту.

Ранее сообщалось, что Онана входит в сферу интересов “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. При этом английские клубы не спешат покупать вратаря, так как “Интер” хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов и получил четыре желтые карточки.

Онана выступал за сборную Камеруна с 2016 по 2022 год. На чемпионате мира-2022 в Катаре голкипер провел первый матч группового турнира против сборной Швейцарии, но затем был выведен из состава перед матчем второго тура со сборной Сербии. Причиной стал конфликт Онана с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом. Конфликт произошел из-за того, что голкипер подверг критике тактику команды.