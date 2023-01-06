"Аль-Наср" долго не мог заявить Роналду за основную команду: названа причина

“Аль-Наср” долгое время не мог внести в заявку форварда Криштиану Роналду из-за долгов команды по нескольким предыдущим трансферам.

Об этом сообщил инсайдер Ромен Молина в своей социальной сети.

Журналист отмечает, что сейчас клуб погасил все задолженности и зарегистрировал португальца.

Напомним, что Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2025 года.