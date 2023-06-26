"Аль-Наср" договорился о переходе вингера "Челси"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Хакима Зиеша/Автор неизвестен
Марокканский вингер “Челси” Хаким Зиеш близок к переходу в “Аль-Наср”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, саудовский клуб договорился с лондонцами по сумме трансфера. Кроме того, “Аль-Наср” согласовал с футболистом условия контракта, который будет подписан до лета 2026 года. Для завершения сделки африканцу осталось пройти медицинское обследование.
В минувшем сезоне 29-летний Зиеш провел за “Челси” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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