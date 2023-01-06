"Аль-Наср" без Роналду выиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии

В матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср" на своем поле обыграл “Аль-Тай” со счетом 2:0.

Победу команде принес бразилец Талиска, который сделал дубль.

Новичок “Аль-Наср” Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. Возможно, это связано с его двухматчевой дисквалификацией, которую он получил в чемпионате Англии.

“Аль-Наср”, набрав 29 очков, лидирует в турнирной таблице Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

“Аль-Наср” - “Аль-Тай” - 2:0 (1:0)

Голы: Талиска, 42 - 1:0, Талиска, 47 - 2:0

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