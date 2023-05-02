"Альмерия" одержала важную победу в Ла Лиге

В матче 33-го тура чемпионата Испании “Альмерия” на своем поле обыграла “Эльче” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лео Баптистао и Адриана Эмбарбы. У гостей отличился Эсекиэль Понсе.

“Альмерия”, набрав 36 очков, вышла на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 16 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Альмерия” – “Эльче" - 2:1 (1:0)

Голы: Баптистао, 22 - 1:0, Эмбарба, 52 - 2:0, Понсе, 90 - 2:1

“Альмерия”: Фернандо, Эли, Бабич, Сентельес, де ла Ос, Мелеро (Эгуарас, 84), Робертоне (Саму Кошта, 84), Посо (Портильо, 77), Эмбарба (Рамазани, 77), Баптистао (Чуми, 69), Суарес.

“Эльче”: Вернер, Магальян, Клерк, Бланко (Фернандес Меркау, 77), Моренте, Гумбау, Фидель (Гути, 67), Дональд (Кольядо, 46), Хосан, Милья (Нтека, 68), Бойе (Понсе, 67).

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