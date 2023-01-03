Аллер вернулся к тренировкам с "Боруссией" после того, как у него диагностировали рак

Нападающий дортмундской “Боруссии” Себастьен Аллер вернулся к тренировкам с основной командой.

Об этом футболист сообщил в социальной сети.

“Новый год начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год оказался для меня не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам”, - сообщил футболист.

Напомним, что Аллер стал игроком немецкого клуба летом 2022 года. До этого он играл за “Аякс”.

После переезда в Германию у него диагностировали рак яичка. Футболист перенес две операции и до сих пор не дебютировал за новую команду.