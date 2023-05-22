Аллегри высказался о своем будущем в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он собирается продолжить тренировать туринский клуб в следующем сезоне.

“У меня действует с ”Ювентусом" двухлетний контракт. Так что я со 100-процентной вероятностью остаюсь в клубе. Таково мое решение. Впрочем, я не могу решать за руководство клуба", - приводит слова Аллегри Goal.

Напомним, что под руководством Аллегри “Ювентус” занимает второе место в Серии А, а в Лиге Европы вылетел в полуфинале, проиграв “Севилье” (1:1, 1:2).

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