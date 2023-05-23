Аллегри высказался о снятии 10 очков с "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о снятии 10 очков с клуба.

По словам тренера, даже после 10-очкового штрафа его команда имела шансы побороться с “Миланом” за квалификацию в Лигу чемпионов, но вчера уступила “Эмполи” (1:4).

“В течение трёх месяцев у нас отбирали и возвращали очки. Я не ищу оправданий, но этом без сомнения, аномальный сезон для нас, и, несмотря на всё это, команда заработала 69 очков”, - сказал он.

Напомним, что “Ювентус” шел на втором месте до снятия очков. Теперь команда занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А за два тура до конца первенства.