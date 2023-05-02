Аллегри высказался о будущем Рабьо и Ди Марии в "Ювентусе"

Главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации с полузащитниками Анхелем Ди Марией и Адриеном Рабьо. Контракты обоих игроков истекают ближайшим летом, и поэтому они могут покинуть клуб в статусе свободных агентов.

“Не могу сказать, что ждет нас в следующем сезоне. Мы подумаем об этом по его завершении. Решающим фактором для сохранения Рабьо и Ди Марии является попадание ”Ювентуса" в Лигу чемпионов. Это наша главная задача. После этого мы примем решение", - приводит слова Аллегри Footmercato.

В нынешнем сезоне 28-летний Рабьо провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 35-летнего Ди Марии восемь забитых мячей и семь голевых передач в 32 поединках.

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