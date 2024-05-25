Аллегри считает свое увольнение безосновательным и намерен судиться с Ювентусом

Туринский Ювентус угодил в очередной скандал. Экс-главный тренер команды Массимилиано Аллегри, уволенный сразу после победы в финале Кубка Италии, собирается подать в суд на бывший клуб. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство "Старой синьоры" отказывается выплачивать ему оставшуюся часть зарплаты по контракту, составляющую девять миллионов евро. Адвокаты Аллегри заявляют, что его увольнение было полностью необоснованным и не может считаться нарушением контрактных обязательств. Они намерены использовать этот аргумент, чтобы добиться взаимного расторжения контракта с соответствующей денежной компенсацией.

Напомним, что заклюсительный матч этого сезона Юве проведет против Монцы сегодня, 25 мая. Ранее сообщалось, что в Турине близки к заключению соглашения с Тиаго Моттой, который покинет Болонью.