Аллегри поссорился с полузащитником "Ювентуса"

Между главным тренером туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри и аргентинским полузащитником Леандро Паредес произошел конфликт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист высказал наставнику свое недовольство недостаточным по его мнению количеством игровой практики. После ссоры хавбек пропустил командный ужин с семьями игроков.

28-летний Паредес принадлежит “Пари Сен-Жермен”, а за “Ювентус” выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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