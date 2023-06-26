Аллегри получает щедрые предложения от клубов Саудовской Аравии

Наставник “Ювентуса” Массимилиано Аллегри получает щедрые предложения от клубов с Ближнего Востока.

Как пишет источник, его хотят видеть в саудовском “Аль-Насре” и других клубах.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, при этом реальное предложение было только от "Аль-Хиляля", который даже улучшил свои условия. Клуб готов платить итальянцу 40 миллионов евро за сезон.

Сам же тренер говорит, что сосредоточен исключительно на работе с "Ювентусом".