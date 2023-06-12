Аллегри отклонил огромное предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри отказался возглавить “Аль-Хилаль”, сообщает Gazzetto dello Sport.

По сведениям источника, итальянский специалист отклонил предложение в размере 20 миллионов евро в год. Впрочем, саудовский клуб готовит новое предложение, которое будет содержать бонус в размере 10 миллионов евро.

Контракт 55-летнего Аллегри с “Ювентусом” действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне туринский клуб был лишен 10 очков за финансовые махинации и из-за этого финишировал только на седьмом месте.