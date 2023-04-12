Аллегри назвал сроки возвращения в строй Погба

Главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри сообщил, что французский полузащитник Поль Погба восстановился после травмы и сможет сыграть в первом матче ¼ финала Лиги Европы против лиссабонского “Спортинга”.

“Погба попадет в заявку на матч со “Спортингом". Очень важно иметь его в строю в заключительной части сезона. Впереди еше много матчей", - приводит слова Аллегри твиттер JuveFC.

В нынешнем сезоне 30-летний Погба провел за “Ювентус” всего два матча, отыграв в сумме 35 минут.

Матч “Ювентус” - “Спортинг” состоится завтра, 13 апреля.

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