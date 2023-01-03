Аллегри назвал сроки возвращения Погба

Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри сообщил, что французский полузащитник Поль Погба может приступить к тренировкам через 2-3 недели.

“Поль уже может бегать, колено его не беспокоит, воспаления тоже нет. Если так и будет продолжаться, то он сможет приступить к тренировкам через 2-3 недели”, - приводит слова Аллегри Pazzi di Fanta.

Напомним, что 29-летний Погба перешел в “Ювентус” прошлым летом из “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. Через несколько дней после перехода хавбек получил травму, от которой восстанавливается до сих пор.

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