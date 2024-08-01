Алькарас стал первым полуфиналистом Олимпийского турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым полуфиналистом Олимпийского одиночного турнира.

В четвертьфинале третья ракетка мира противостоял американцу Томми Полу и добыл непростую победу в двух сетах. Соперники провели на корте 2 часа и второй сет испанец вытащил на тай-брейке.

По ходу встречи Карлос выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейкпоинта из 5.

Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль прекратили борьбу в парном разряде Олимпиады на стадии четвертьфинала.

Олимпийский теннисный турнир. Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания) – 3:6, 6:7