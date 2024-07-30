Алькарас и Рафа Надаль проходят в четвертьфинал парного турнира Олимпийских игр

На Олимпийских играх 2024 продолжаются парные соревнования по теннису. Во вторник, 30 июля, во втором раунде сыграл испанский дуэт - Карлос Алькарас и Рафа Надаль против Таллона Грикспора и Уэсли Коолхофа из Нидерландов.

Первый сет остался за испанской парой. Надаль и Алькарас обыграли нидерландцев за 54 минуты со счетом 6:4. Второй сет получился гораздо более напряженным и сложным для пары Алькарас/Надаль. Этот сет дошел до тай-брейка и завершился победой Грикспора/Коолхофа 7:2.

В заключительном сете испанская пара не оставила никаких шансов для представителей из Нидерландов, обыграв их со счетом 10:2. Матч длился два часа и 24 минуты и завершился победой пары Карлос Алькарас и Рафаэль надаль - 2:1.

Олимпиада. Теннисный турнир. Парный разряд

Алькарас/Надаль - Грикспор/Коолхоф - 2:1 (6:4, 6:7, 10:2)