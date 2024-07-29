Алькарас брал медицинский тайм-аут, но все равно пробился в 1/8 финала Олимпиады

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд одиночного мужского турнира Олимпиады-2024.

В матче 1/16 финала испанский теннисист оказался сильнее представителя Нидерландов Таллона Грикспора, который занимает 28-е место в рейтинге ATP.

По итогам первого сета Алькарас просто не оставил Грикспору шансов, отдав ему лишь 1 гейм. А вот во втором сете чемпион Уимблдона и Ролан Гаррос почувствовал боль в бедре и даже брал медицинский тайм-аут. Но, несмотря на это, сумел обыграть нидерландца на тай-брейке 7:3.

Следующим соперником Алькараса будет нейтральный спортсмен Роман Сафиуллин.

Напомним, в главном матче сегодняшнего дня Новак Джокович в двух сетах обыграл Рафаэля Надаля.