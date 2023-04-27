"Аль-Иттихад" вырвал победу на 116-й минуте и увеличил отрыв от клуба Роналду

В матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Иттихад" на своем поле обыграл “Аль-Шабаб” со счетом 2:1.

На 18-й минуте счет с пенальти открыл Абдерразак Хамдалла, но в середине второго тайма равновесие восстановил Кристиан Гуанка, который реализовал 11-метровый. Впрочем, победу хозяевам на 16-й компенсированной минуте второго тайма принес Хамдалла, который вновь забил с пенальти.

“Аль-Иттихад”, набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, и на шесть очков опережает “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду.

“Аль-Иттихад” - “Аль-Шабаб” - 2:1 (1:0)

Голы: Хамдалла, 18 (с пенальти) - 1:0, Гуанка, 67 (с пенальти) - 1:1, Хамдалла, 90+16 (с пенальти) - 2:1

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