Аль-Иттихад рассматривает возможность приглашения легендарного итальянца

Всего несколько дней назад был уволен главный тренер Аль-Иттихада из-за конфликта с Каримом Бензема. Пока клуб ищет нового тренера они также рассматривают возможность заманить к себе звезду Милана и сборной Италии Паоло Мальдини в качестве спортивного директора.

Фабрицио Романо сообщает, что команда из Джидды надеется на легендарного итальянского защитника, который возглавит их спортивную деятельность. Клуб находится в состоянии перемен после увольнения тренера Нуну Эспириту Санто.

🚨 EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. 🇸🇦



Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.



Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023

Летом Мальдини был уволен с поста технического директора Милана после того, как «россонери» изменили структуру правления. Если Аль-Иттихаду удастся переманить его на Ближний Восток, это будет первое участие Мальдини в другом клубе, кроме Милана. Пятикратному обладателю Кубка европейских чемпионов будет поручено построить структуру, которая позволит максимально эффективно использовать команду игроков, в которую входят Бензема, Канте и Фабиньо.

После тринадцати туров Аль-Иттихад занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии и отстает от лидера – Аль-Хиляля, на тринадцать очков.