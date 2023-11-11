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Аль-Иттихад рассматривает возможность приглашения легендарного итальянца

Новости футбола Сегодня, 03:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Аль-Иттихад рассматривает возможность приглашения легендарного итальянца Аль-Иттихад рассматривает возможность приглашения легендарного итальянца

Всего несколько дней назад был уволен главный тренер Аль-Иттихада из-за конфликта с Каримом Бензема. Пока клуб ищет нового тренера они также рассматривают возможность заманить к себе звезду Милана и сборной Италии Паоло Мальдини в качестве спортивного директора.

Фабрицио Романо сообщает, что команда из Джидды надеется на легендарного итальянского защитника, который возглавит их спортивную деятельность. Клуб находится в состоянии перемен после увольнения тренера Нуну Эспириту Санто.

Летом Мальдини был уволен с поста технического директора Милана после того, как «россонери» изменили структуру правления. Если Аль-Иттихаду удастся переманить его на Ближний Восток, это будет первое участие Мальдини в другом клубе, кроме Милана. Пятикратному обладателю Кубка европейских чемпионов будет поручено построить структуру, которая позволит максимально эффективно использовать команду игроков, в которую входят Бензема, Канте и Фабиньо.

После тринадцати туров Аль-Иттихад занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии и отстает от лидера – Аль-Хиляля, на тринадцать очков.

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