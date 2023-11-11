Аль-Иттихад определился с новым главным тренером

Аль-Иттихад после отставки Нуну Эшпириту Санту занят поисками нового наставника для команды.

По информации Foot Mercato саудовский клуб уже обратился с предложением возглавить команду к испанскому специалисту Хулену Лопетеги. По данным источника, Лопетеги является приоритетным вариантом для клуба.

Напомним, в августе Лопетеги был уволен из английского Вулвергемптона, в котором он проработал менее года. Он также помог Севилье выиграть Лигу Европы в сезоне 2019/20.

Кроме этих команд испанец работал главным тренером в мадридском Реале, Райо Вальекано, Порту и сборной Испании.

Недавно руководство Аль-Иттихада отправило в отставку своего предыдущего главного тренера, португальца Нуну Эшпириту Санту.