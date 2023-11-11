Аль-Иттихад определился с новым главным тренером
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: news.sportbox.ru/ Автор неизвестен
Аль-Иттихад после отставки Нуну Эшпириту Санту занят поисками нового наставника для команды.
По информации Foot Mercato саудовский клуб уже обратился с предложением возглавить команду к испанскому специалисту Хулену Лопетеги. По данным источника, Лопетеги является приоритетным вариантом для клуба.
Напомним, в августе Лопетеги был уволен из английского Вулвергемптона, в котором он проработал менее года. Он также помог Севилье выиграть Лигу Европы в сезоне 2019/20.
Кроме этих команд испанец работал главным тренером в мадридском Реале, Райо Вальекано, Порту и сборной Испании.
Недавно руководство Аль-Иттихада отправило в отставку своего предыдущего главного тренера, португальца Нуну Эшпириту Санту.
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