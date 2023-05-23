"Аль-Иттихад" обыграл аутсайдера и оторвался от клуба Роналду
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: твиттер "Аль-Иттихада"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Иттихад” на своем поле обыграл “Аль-Батин” со счетом 1:0.
Единственный гол в начале матча забил Ромариньо.
“Аль-Иттихад”, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, и на три очка опережает идущий вторым “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду. “Аль-Батин” с 19 очками остался на последнем, 16-м месте.
“Аль-Иттихад” - “Аль-”Батин" - 1:0 (1:0)
Гол: Ромариньо, 9 - 1:0
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