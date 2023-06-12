"Аль-Иттихад" может переманить трансферную цель "Барселоны"

"Аль-Иттихад" проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкаю Гюндогану, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, саудовский клуб сделал выгодное в финансовом плане предложение футболисту. Гюндоган пообещал подумать, хотя он уже дал согласие на переход в “Барселону”. Контракт немца с “горожанами” истекает 30 июня 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Мачестер Сити” 42 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.