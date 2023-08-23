Аль-Иттихад готовит самый дорогой трансфер в истории Саудовской Аравии

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" проявляет интерес к очередному звездному футболисту.

На этот раз саудовский гранд планирует сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

По информации журналиста Руди Галетти, "Аль-Иттихад" планирует убедить руководство английского клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа отпустить египетского футболиста.

За лидера и лучшего бомбардира “Ливерпуля” саудовский клуб готов предложить более €90 млн. В случае, если стороны смогут договориться, то сделка станет самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Источник пока не отмечает, на какой стадии находятся переговоры в данный момент.

Стоит отметить, что Салах имеет контракт с "Ливерпулем" до июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость египетского нападающего составляет около €65 млн.

В текущем сезоне Салах сыграл в двух матчах чемпионата Англии, в которых отметился голом результативной передачей.

Интересно, что недавно другой саудовский клуб "Аль-Хиляль" завершил трансфер бразильского нападающего Неймара.