Аль-Иттихад готовит еще одно предложение Ливерпулю по Салаху

Аль-Иттихад хочет сделать Ливерпулю еще одно предложение по трансферу Салаха, сообщает Sky Sports.

В четверг, 7 сентября, закрывается трансферное окно в Саудовской Аравии, поэтому Аль-Иттихад хочет сделать еще одно предложение Ливерпулю по покупке Салаха. Руководство клуба считает, что стоит предпринять еще одну попытку подписания игрока, но другие советуют отказаться и подождать следующего летнего трансферного окна. Любое предложение будет одобрено временным директором Саудовской профессиональной лиги и директором по футболу.

На прошлой неделе Аль-Иттихад предлагал Ливерпуль 150 миллионов фунтов стерлингов за Салаха, но "красные" отказались продавать главную звезду команды. Эта позиция остается неизменной. После матча с Астон Виллой, где Ливерпуль выиграл 3:0, менеджер команды Юрген Клопп заявил, что не сомневается в преданности Салаха этому коллективу. Он добавил, что ситуация наделала шум в мире, но команда и игрок остаются спокойными, Мохамед хочет остаться и играть в Ливерпуле.

Напомним, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг, 7 сентября, в 22.00 по британскому времени.