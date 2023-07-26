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"Аль‑Иттифак", который возглавляет Стивен Джеррард, подписал воспитанника академии ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 16:49
"Аль‑Иттифак", который возглавляет Стивен Джеррард, подписал воспитанника академии ПСЖ Фото: твиттер "Аль‑Иттифак"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль‑Иттифак”, который возглавляет Стивен Джеррард, на официальном сайте объявила о переходе французского нападающего Муссы Дембеле.

Француз являлся свободным агентом, поэтому перешел в новый клуб бесплатно. Футболист подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, который будет действовать до 30 июня 2027 года.

27-летний Мусса Дембеле является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. Большую часть своей карьеры он провел в “Лионе”, за который выступал с 2018 года, и провел за клуб 172 матча во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 19 результативных передач. С января по июнь 2021 года Дембеле играл за мадридский “Атлетико” на правах аренды. Всего он провел за испанский клуб семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Также он выступал за “Фулхэм” и “Селтик”.

Дембеле два раза становился чемпионом Шотландии в сезонах-2016/2016 и 2017/2018, а также один раз стал чемпионом Испании в сезоне-2020/2021.

Дембеле с 2016 по 2019 год играл за молодежную сборную Франции. Всего за французскую команду он провел 23 матча, забил 13 голов и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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