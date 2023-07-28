"Аль-Хиляль" с Мбаппе переключился на другую звезду мирового футбола

После отказа форварда ПСЖ Килиана Мбаппе перейти в "Аль-Хиляль", саудовский клуб переключился на другие кандидатуры.

Как пишет журналист Лоик Танзи, руководство чемпиона Саудовской Аравии намерено подписать Виктора Осимхена из итальянского "Наполи".

Источник отмечает, что трансфер может состояться, но президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис потребует за игрока не менее €150 млн. Кроме того, нужно убедить и самого футболиста перебраться из сильного чемпионата в чемпионат Саудовской Аравии.

В минувшем Осимхен стал лучшим бомбардиром “Наполи” и чемпионата Италии . В составе неаполитанцев он провел 39 матчей за "Наполи" во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 4 голевые передачи.

Осимхен помог “Наполи” выиграть титул чемпиона Италии впервые за последние 30 лет.

Соглашение между сторонами действует до лета 2025 года.

Как известно, изначально “Аль-Хиляль” хотел подписать Мбаппе, но тот не хочет рассматривать такой вариант развития карьеры, несмотря на космическое предложение от саудовского клуба.