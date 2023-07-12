“Аль-Хиляль” предложил фантастический контракт игроку сборной Польши

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньский может переехать в Саудовскую Аравию, где за несколько лет он сможет заработать целое состояние.

В услугах футболиста “Наполи” заинтересован местный “Аль-Хиляль”.

Также игроком активно интересуется “Лацио”, который рассматривает его как замену ушедшему в “Аль-Хиляль” Сергею Милинковичу-Савичу.

По данным итальянских средств массовой информации, арабский клуб хочет помешать планам римлян и и уже предложил опытному футболисту контракт сроком на три года.

Журналисты выяснили, что за сезон польский хавбек будет зарабатывать от 10 до 12 миллионов в год.

В то же время “Наполи” готов продать одного из ключевых игроков, но не дешевле, чем за 25 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли арабский клуб выплатить такую сумму.

В минувшем сезоне Зелиньский провел 48 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 10 голевых передач. В составе неаполитанского клуба он стал чемпионом Италии, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Соглашение игрока рассчитано до конца июня 2024 года.