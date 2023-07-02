"Аль-Хиляль" получил звездного тренера из Португалии

Жорже Жезуш стал новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль".

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Детали о сотрудничестве пока не раскрываются.

Жезуш в последнее время возглавлял “Фенербахче”. Также он имеет опыт работы с такими командами, как "Бенфика", "Спортинг", "Брага" и "Фламенго".

В сезоне 2018/2019 он уже работал с "Аль-Хилялем". Под его руководством команда выиграла Суперкубок Саудовской Аравии.