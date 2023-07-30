"Аль-Хилаль" предложил 45 млн евро за звезду "Севильи"

“Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии проявляет интерес к нападающему “Севильи” и сборной Марокко Юссефу Эн-Несири, сообщает AS.

По сведениям источника, саудовский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 45 миллионов евро. При этом, самому игроку “Аль-Хилаль” предложил форварду контракт до лета 2026 года на общую сумму в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что “Севилья” вынуждена продавать ведущих футболистов из-за финансовых проблем.

Напомним, что африканцем также интересуется “Ювентус”, но итальянский клуб не готов повторить предложение “Аль-Хилаля”.

Эн-Несири выступает за “Севилью” с января 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Леганеса”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего марокканец провел за “Севилью” 155 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Эн-Несири с 2016 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 61 матч, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.