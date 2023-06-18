"Аль-Хилаль" перехватил трансферную цель "Барселоны"

Полузащитник “Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубен Невеш перейдет в “Аль-Хилаль”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии договорился о переходе футболиста за 55 миллионов евро. Для завершения сделки саудовскому клубу осталось согласовать с игроком условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что португальцем интересовалась “Барселона”.

В нынешнем сезоне 26-летний Невеш провел за “Вулверхэмптон” 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.