Аль-Хилаль объявил о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии

Пресс-служба клуба “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Фулхэма” и сборной Сербии Александара Митровича.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 52 миллиона 600 тысяч евро. Данный трансфер стал рекордным в истории английского клуба. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

28-летний Митрович выступал за “Фулхэм” с января 2018 года. Он перешел в лондонский клуб из “Ньюкасл Юнайтед” на правах аренды за 600 тысяч евро. Спустя полгода “Фулхэм” выкупил трансфер игрока за 24 миллиона 700 тысяч евро. Всего он провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 111 голов и отдал 22 результативные передачи. Ранее он также играл за “Телеоптик”, “Партизан” и “Андерлехт”.

Митрович становился чемпионом Сербии в сезоне-2012/2013, чемпионом Бельгии в сезоне-2013/2014, становился победителем английского Чемпионшипа в сезонах-2016/2017 и 2021/2022.

Митрович с 2013 года играет за сборную Сербии. За сербскую национальную команду он провел 81 матч, забил 52 гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил 19 желтых карточек. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии.