"Аль-Хилаль" купил звездного защитника "Челси"

Пресс-служба “Аль-Хилаль” в официальном твиттере объявила о переходе защитника “Челси” и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Саудовский клуб заключил с 32-летним футболистом контракт до лета 2026 года.

Кулибали перешел в “Челси” летом 2022 года из “Наполи”. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. В завершившемся сезоне он провел за лондонский клуб 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Сенегала сыграл 70 матчей и забил один гол.