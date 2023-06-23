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"Аль-Хилаль" купил португальца, которым интересовалась "Барселона"

Новости футбола Сегодня, 15:55
"Аль-Хилаль" купил португальца, которым интересовалась "Барселона" Фото: инстаграм Рубена Невеша/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Хилаля” в официальном твиттере объявила о переходе полузащитника “Вулверхэмптон” и сборной Португалии Рубена Невеша.

Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт. В борьбе за португальца “Аль-Хилаль” опередил “Барселону”, которая также интересовалась игроком.

26-летний Невеш выступал за “Вулверхэмптон” с 2017 года. Всего он провел за клуб 253 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за “Порту”. За сборную Португалии сыграл 41 матч и отдал три голевые передачи. Победитель Лиги наций сезона-2018/2019.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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