"Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии купил звезду Серии А

Пресс-служба “Аль-Хилаля” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе полузащитника римского “Лацио” и сборной Сербии Сергея Милинкович-Савича.

Саудовский клуб заплатил за 28-летний футболиста 40 миллионов евро. Стороны заключили многомиллионный контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Милинкович-Савич выступал за “Лацио” с 2015 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Генка”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Лацио” 341 матч во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. В составе римского клуба Милинкович-Савич становился обладателем Кубка Италии в сезоне-2018/2019, а также дважды выиграл Суперкубок Италии в 2017 и 2019 годах.

Милинкович-Савич с 2017 года играет за сборную Сербии. Всего за сербскую национальную команду он провел 43 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.

“Аль-Хилаль” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии. Таким образом, клуб получил право сыграть в азиатской Лиге чемпионов.