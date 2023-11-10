Альфонсо Дэвис выбрал новый клуб? Инсайдер раскрыл детали

По информации журналиста Керри Хау в социальной сети Х (ранее Twitter), футболист «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Инсайдер отмечает, что игроку интересен вероятный трансфер в мадридский «Реал», который уже давно проявлял интерес к нему.

Как известно, переговоры между Дэвисом и немецким клубом о продлении контракта уже не длятся как минимум полгода. Все это время мадридский клуб проявляет конкретный интерес к игроку и видит его в качестве желаемого усиления на позиции левого защитника.

Была информация, что “Реал” уже на ранней стадии установил контакт с окружением Дэвиса и посоветовал не продлевать контракт с «Баварией». Именно так “сливочные” хотят выиграть время.

Альфонсо Дэвис связан контрактными обязательствами с “Реалом” до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость канадского футболиста в 70 миллионов евро.