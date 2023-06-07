Алексис Санчес может перейти в саудовский клуб

Чилийский футболист Алексис Санчес может перейти в Саудовскую Аравию.

Последний сезон он провел в “Марселе”, где зарекомендовал себя как важный игрок команды.

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Санчес получил интересное предложение от клуба “Аль-Фатех”.

В Саудовской Аравии чилийцу готовы платить 10 миллионов евро в год, что является заоблачной суммой для Европы.