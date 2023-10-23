Чемпион мира в составе сборной Аргентины Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте.

Как известно, полузащитник "Монцы" и сборной Аргентины получил двухлетнюю дисквалификацию.

"Я хочу подтвердить, что получил уведомление от испанской антидопинговой комиссии о приостановке моей лицензии на два года. Я всегда строго соблюдал все правила и активно отстаивал принципы чистого спорта и спортивного поведения, критикуя любые формы допинга.

Никогда не полагался и не буду полагаться на запрещенные методы. Предполагаемое нарушение связано с наличием тербуталина в моем организме, который я случайно проглотил, принимая сироп от кашля для своего сына в целях облегчения симптомов. Важно отметить, что тербуталин разрешен для профессиональных спортсменов и не улучшает показатели в футболе.

Я попросил своих адвокатов рассмотреть возможность, что дисциплинарное дело было рассмотрено не с соблюдением всех норм и правил. Наконец, я хочу поблагодарить всех, кто был благосклонен ко мне и оказал поддержку в эти трудные моменты моей профессиональной карьеры", - написал Гомес в социальных сетях.