"Александрия" одержала победу в важном матче в борьбе за путевку в еврокубки

В матче 26-го тура чемпионата Украины “Александрия” на выезде обыграла “Колос” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Кирилла Ковальца и Сергея Логинова.

“Александрия”, набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и практически гарантировала себе попадание в Лигу Конференций. “Колос” с 33 очками остался на восьмой позиции.

“Колос” – “Александрия” – 0:2 (0:2)

Голы: Ковалец, 5 - 0:1, Логинов, 11 - 0:2

“Колос”: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 83), Ориховский (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46), Ильин (Велетень, 66), Лысенко (Исаенко, 46).

“Александрия”: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кобзарь, 76), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Скорко (Шулянский, 90), Копына, Михайленко (Кожушко, 67), Мустафаев (Матюшенко, 76).

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