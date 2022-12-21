"Александрия" назначила нового главного тренера

Пресс-служба "Александрии" на официальном сайте объявила о назначении тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня на пост главного тренера команды.

На посту наставник он заменил Юрия Гуру, который был отправлен в отставку.

“Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба «Александрия». Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола”, - сказал Ротань.

“Александрия”, набрав в 13 матчах 24 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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