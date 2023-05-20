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“Александрия” - “Динамо” - 1:5 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 14:53
“Александрия” - “Динамо” - 1:5 (видеообзор) Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Украины “Динамо” на выезде разгромило “Александрию" со счетом 5:1.

Победу киевлянам принесли голы Александра Андриевского, Владислава Ваната, Константина Вивчаренко и Назара Волошина, а также автогол Сергея Логинова. У хозяев отличился Кирилл Сигеев.

“Динамо”, набрав 53 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Александрия” с 42 очками осталась на пятом месте.

“Александрия” - “Динамо” - 1:5 (1:2)
Голы: Андриевский, 17 - 0:1, Ванат, 32 - 0:2, Сигеев, 40 - 1:2, Вивчаренко, 72 - 1:3, Логинов, 79 - 1:4, Н. Волошин, 89 - 1:5

Александрия”: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логінов, Копына - Рыбалка - Мустафаев, Сигеев (Калитвинцев, 69), Ковалец, Кожушко (Шулянский, 46) - Кулаков.

“Динамо”: Нещерет - Тымчик, Дячук (Боль, 90), Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев - Пэррис, Буяльский, Кабаев - Ванат (Гармаш. 66).

Видеообзор матча

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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